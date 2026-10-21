Galvanin (Acqua Panna), "Riqualificare le zone umide significa proteggere l'ecosistema"

"L'acqua è un elemento fondamentale per la tutela delle aree umide e della biodiversità: per questo abbiamo lavorato per migliorare i sistemi di gestione delle risorse idriche e rafforzare la funzionalità dell'ecosistema", ha dichiarato Silvia Galvanin, direttore dello stabilimento Acqua Panna, presentando il progetto di riqualificazione dell'Oasi di Gabbianello. L'intervento ha ampliato di oltre due ettari le zone umide, introdotto vegetazione autoctona e realizzato un percorso educativo accessibile per accompagnare visitatori, scuole e famiglie alla scoperta dell'oasi.