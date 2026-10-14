circle x black
Cerca nel sito
 

Gandolfo (Sirm): "Collaborazione medici e tecnici è da sempre binomio indissolubile"

'Necessario rafforzarla per stare al passo di innovazione e cambiamento tecnologico'

Nicoletta Gandolfo - Adnkronos
Nicoletta Gandolfo - Adnkronos
Segui Adnkronos su Google
14 ottobre 2026 | 16.48
Maddalena Guiotto
LETTURA: 2 minuti

"La collaborazione tra medici e tecnici è molto importante da sempre: è un binomio indissolubile nelle diagnostiche e nell'interventistica radiologica, ma anche in tutta l'area radiologica più estesa, dalla radioterapia alla medicina nucleare". Lo ha detto Nicoletta Gandolfo, presidente della Società italiana di radiologia medica e interventistica (Sirm), oggi a Milano all'incontro con la stampa 'Radiologia: il gioco di squadra che fa bene ai pazienti. Medici radiologi e tecnici di radiologia: competenze diverse, un unico obiettivo', all’interno del quale è stata rinnovata la collaborazione tra radiologi e tecnici. L'evento è stato organizzato dalla Società italiana di radiologia medica ed interventistica - Sirm e dalla Commissione di albo nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica - Tsrm.

"È necessario rafforzare" la collaborazione. "Il cambiamento tecnologico, soprattutto con l'introduzione anche di nuovi software, imaging sempre più avanzato, nuovi device e intelligenza artificiale, impone dei cambiamenti organizzativi - spiega Gandolfo - Pertanto, credo che questa collaborazione sia da rafforzare dal punto di vista organizzativo, lavorativo e culturale attraverso la formazione, la stesura di documenti, di linee guida e la decisione di percorsi comuni condivisi, ognuno per le proprie responsabilità e competenze".

"L'innovazione, in radiologia, galoppa - sottolinea la presidente Sirm - Oggi si parla molto di digitalizzazione, ma penso che ne siamo stati i pionieri: da anni, infatti, lavoriamo con macchine digitali e firmiamo con firme elettroniche. Nel nostro mondo è difficile stare al passo con una tecnologia che avanza sempre di più. Pertanto, è necessario creare competenze sempre più elevate per governare i processi, perché tutti questi strumenti sono utili, come l'intelligenza artificiale, ma vanno governati da professionisti competenti e, successivamente, è necessario costruire insieme modelli organizzativi che siano più efficaci, sostenibili ed equi per i pazienti. Il nostro obiettivo comune è dare un'offerta qualitativamente e quantitativamente migliore", conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Radiologia
Vedi anche
Gattuso riceve il premio Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026: "Non mollare mai" - Video
Festa del Cinema di Roma, giorno 2: l'omaggio a Tornatore e la star Diego Luna - Videonews
News to go
Ex bonus Renzi in busta paga, è possibile recuperare fino a 1.200 euro
Libano, Crosetto: "Spingiamo per missione europea ma ci auguriamo Unifil prosegua" - Video
Da Viterbo al Gemelli per Leone XIV, una suora 80enne: "Si può pregare ovunque ma oggi volevo essere vicina al Papa" - Video
Ex Ilva, terzo giorno di protesta a Genova: "Non accettiamo chiusura e ammortizzatori sociali" - Video
Josh Brolin: "Se come genitore non hai il dubbio di sbagliare, forse non stai facendo le cose nel modo giusto" - Video
Kosovo: torna all'Italia il comando Kfor, oggi a Pristina cerimonia ufficiale - Videonews
Papa Leone XIV, notte tranquilla dopo l'operazione. Si attende esame istologico - Videonews
'Aperti - Confesercenti Forum 2026': imprese, cittadini e istituzioni a confronto - Video
Codice della Strada, riforma delle multe: cosa cambia - Video
Confesercenti, Calenda: "Proposta su rigenerazione urbana? Serve pensiero strategico per le città" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza