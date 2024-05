Sono due ragazzi 20enni, uno neopatentato, i protagonisti della gara di velocità fra auto di grossa cilindrata, improvvisata in piena notte, su strada, nella zona di Castelfranco Veneto (Treviso) e finita poi sui social. I fatti risalgono al 7 aprile scorso.

Le indagini dei carabinieri hanno consentito di accertare che verso le 2.30 di quel giorno, in via Brioni di San Vito di Altivole, i due giovani - un 23enne di origini albanesi e un 20enne italiano neopatentato - si sono sfidati alla guida delle proprie auto, un’Audi ed una Volkswagen, improvvisando una gara, con tanto di 'starter', che si è sviluppata per diverse centinaia di metri, interessando entrambi i sensi di marcia di un tratto in curva della strada.

Numerosi i giovani assiepati a bordo strada, 'spettatori' appassionati delle rischiosissime e sconsiderate manovre, alcuni dei quali hanno registrato un video della gara postato su canali social e poi scovato dagli investigatori dell’Arma, 'in pattuglia' sul web.

L’analisi dei filmati e le escussioni testimoniali hanno permesso di identificare i presunti conduttori dei mezzi che sono stati quindi denunciati per la violazione dell’Art. 9 ter del Codice della Strada (divieto di gareggiare in velocità con veicolo a motore). Oltre all’Autorità giudiziaria, le condotte dei due saranno poste anche al vaglio della Prefettura di Treviso, con proposta di sospensione della patente di guida.