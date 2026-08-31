Gardaland Stars Night, il 5 settembre sette ore di musica con special guest dj Antoine

Dalle 18 all’1 una line-up internazionale tra house, dance ed elettronica. In consolle anche Cristian Marchi e Molella. L’evento chiude la stagione estiva di Night is Magic e precede l’avvio anticipato di Gardaland Magic Halloween, al via dal 12 settembre

Sabato 5 settembre Gardaland Resort ospiterà la Gardaland Stars Night, evento musicale organizzato da FMedia nell’ambito di Night is Magic, il format dedicato alle aperture serali del parco. Dalle 18 all’1, una line-up italiana e internazionale proporrà sette ore di musica dal vivo tra house, dance ed elettronica, con DJ set, intrattenimento e attrazioni aperte fino a tarda sera.

A guidare la serata sarà Paolo Gustinelli, in arte Gusto Voice, che accompagnerà il pubblico nei diversi momenti dell’evento.

Special guest della Gardaland Stars Night sarà DJ Antoine, DJ e producer svizzero tra i protagonisti della scena dance internazionale. L’artista ha raggiunto le classifiche mondiali con brani come Welcome To St. Tropez e Ma Chérie, quest’ultimo certificato multiplatino e tra i singoli svizzeri di maggior successo. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 8 milioni di dischi, ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali e collaborato con artisti come Pitbull, Enrique Iglesias, Snoop Dogg, Madonna e Britney Spears.

La line-up vedrà inoltre protagonisti Cristian Marchi e Molella, due nomi di riferimento della dance italiana.

Cristian Marchi, DJ e producer con una lunga esperienza nei principali club e festival internazionali, è autore di produzioni e hit come Love Sex American Express, Fast Cars & Superstars e Motivation, con milioni di streaming all’attivo.

Molella, storico protagonista della dance italiana e voce di Radio Deejay e del Deejay Time, ha firmato produzioni e remix diventati punti di riferimento del genere, collaborando nel corso della sua carriera con artisti come Gala, Gigi D’Agostino, Jovanotti e Vasco Rossi. Tra i suoi successi figura anche il remix di Freed From Desire di Gala, diventato un classico della dance internazionale.

Ad aprire e chiudere la serata saranno Jeanine Fakko e Luca Lazza. DJ e vocalist, Fakko propone un repertorio che spazia tra Afro House, Melodic e Organic House, con influenze Latin e sonorità club contemporanee. Nel corso della sua attività tra Italia ed Europa ha condiviso il palco con artisti internazionali come Jason Derulo, Jay Santos e Jenn Morel e con protagonisti della scena italiana come Guè e Rose Villain.

Luca Lazza, DJ e producer italiano attivo sulla scena elettronica internazionale, ha pubblicato le proprie produzioni con etichette come Sony Music, Black Hole Recordings e Soave Records, superando complessivamente i 6 milioni di stream su Spotify.