Un gattino di pochi mesi lanciato da un'auto in corsa in pieno centro a Ivrea e una denuncia in arrivo contro chi ha provocato la morte brutale di un cucciolo, chiamato Angel dai volontari. A raccontare sui social il triste episodio avvenuto domenica scorsa è il rifugio per gatti Eporedianimali, che ora chiede giustizia.

"Mentre andavano in gattile - si legge -, alcune volontarie si sono fermate a prestare soccorso ad un micino, lanciato in corsa da un’auto sul Ponte Isabella, nel pieno centro di Ivrea. Il piccolo è volato in cielo tra le braccia di chi lo ha soccorso. Troppo forte il trauma, troppo piccolo lui. Ieri abbiamo pianto tanto per Angel ( così l’abbiamo chiamato) e continuiamo a chiederci come si può commettere un gesto tanto crudele, meschino".

Del resto, spiegano i volontari, "bastava fare un km e consegnarcelo, magari con una scusa, con una delle tante bugie che ci racconta la gente che non sterilizza, ma mai l’avremmo lasciato al suo destino".

"Pensiamo che solo una persona molto malata possa commettere un gesto simile - si legge ancora nel post corredato dalla foto del povero gattino -. Comunque partirà una denuncia e visto che ci sono le telecamere ci auguriamo che paghi molto caro questo gesto inaudito. E tu Angel, perdona il genere umano. E sappi che non tutti sono dei mostri. Ti abbiamo amato tantissimo, anche se per pochi minuti, e non sei morto solo, ma tra le braccia di chi salva tanti gattini come te", il pensiero rivolto al cucciolo dai volontari.