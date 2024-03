Gava: “Territori investono in sostenibilità. Alcune sagre hanno il patrocinio del Ministero dell’Ambiente”

Questo è un evento importantissimo perché dà un riconoscimento a tutte le Proloco e alle amministrazioni comunali che lavorano insieme alle Proloco per tutelare i nostri marchi, la nostra cultura e soprattutto gli eventi nei nostri territori, non solo a livello nazionale ma anche internazionale. E' chiaro che come governo e come ministero noi siamo vicini alle Proloco che già investono in sostenibilità e siamo accanto per un percorso virtuoso. Infatti, alcuni eventi hanno anche il patrocinio del Ministero dell'Ambiente. Lo ha detto Vannia Gava, viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, intervenendo alla cerimonia di consegna del marchio “Sagra di Qualità”, promosso dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, che si è tenuta presso la Sala Koch del Senato.