Genitorialità, Floris (Merck): “Al fianco delle coppie nel percorso di genitorialità”

““Più di sei milioni di bambini sono nati grazie alle tecniche di procreazione assistita di Merck, un numero che rappresenta più del 50% delle nascite avvenute con tecniche di procreazione medicalmente assistita dal 1978 ad oggi”. Lo ha detto Dario Floris, director country business unit head di Merck, intervenendo a margine dell’evento ‘Essere genitori oggi, tra scienza e welfare’, il nuovo appuntamento di Adnkronos Q&A organizzato in collaborazione con Demografica e Merck, con il sostegno di Medical service consulting, Ivi, Nuova collaborazione associazione nazionale datori di lavoro domestico e WindTre. Al centro del confronto il sostegno alla genitorialità, realizzabile attraverso alcune direttrici fondamentali: la politica economica, l’educazione e la prevenzione per favorire la fertilità, le tecniche per superare l’infertilità e l’implementazione di un welfare aziendale orientato a favorire scelte di vita coerenti con un incremento della natalità.