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Genova, 35enne muore durante una cena: indagini su farmaco che assumeva per dimagrire

La vittima era un impiegato comunale dell'ufficio anagrafe. Disposta l'autopsia

Ambulanza - Ftogramma
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23 marzo 2026 | 18.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' morto a 35 anni dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava in pizzeria a Genova. Vittima M. B., impiegato comunale dell’ufficio anagrafe. L’uomo si trovava nel locale in via Libertà in compagnia della fidanzata e di alcuni colleghi quando, intorno alle 21 di ieri, si è improvvisamente sentito male. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

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La fidanzata ha riferito che il 35enne era seguito da dicembre 2024 da uno specialista endocrinologo per problemi legati al peso e che stava assumendo una terapia farmacologica.

La pm di turno Patrizia Petruzziello ha aperto un fascicolo dando l'incarico per l'autopsia alla medico legale di Asl3 Giulia Molinari per fare luce su quanto accaduto e per stabilire se il farmaco assunto abbia causato il malore fatale.

Non è chiaro al momento se l'uomo assumesse un farmaco specifico per la perdita di peso, o un altro, indicato principalmente per i pazienti diabetici, ma utilizzato anche per le cure dimagranti. Secondo quanto risulta l'uomo non soffriva di diabete.

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farmaco malore morte Genova
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