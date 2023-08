Gheppio incastrato con un'ala tra cassonetti stazione, recuperato da agenti Polfer

Oggi pomeriggio alcune persone hanno fermato gli agenti Polfer di Padova, in servizio nella stazione per chieder loro se potevano fare qualcosa per un piccolo di gheppio, volatile appartenente alla famiglia dei falchi, probabilmente caduto da un nido e rimasto intrappolato con un'ala tra i cassonetti della spazzatura fuori dalla stazione.

Gli agenti li hanno si sono subito adoperati, recuperando il piccolo rapace e consegnandolo alle cure dei veterinari della clinica di Polesella (Rovigo) a cui dopo qualche ora il volatile è stato consegnato.