GHI 2025: l'allarme di Cesvi, "Usata come arma da guerra"

140 milioni di persone si trovano in condizione di fame acuta a causa di guerre e conflitti. In diversi contesti non è soltanto una conseguenza della violenza armata, ma è inflitta in maniera deliberata attraverso assedi, blocchi degli aiuti, distruzione delle infrastrutture agricole. Viene utilizzata come una vera e propria arma da guerra. È uno dei principali dati emersi dall'Indice Globale della Fame, il GHI 2025, tra i principali rapporti internazionali sulla misurazione della fame nel mondo, curato da CESVI per l'edizione italiana.