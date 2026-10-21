Giani, "Il Mugello è un territorio da riscoprire attraverso la natura"

"Questo è uno dei territori più belli e caratteristici della Toscana, un luogo che permette di riscoprire il paesaggio e il rapporto con la natura dopo la realizzazione del Lago di Bilancino", ha dichiarato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, alla presentazione della rinnovata Oasi di Gabbianello. L'intervento, sostenuto da Acqua Panna con oltre 2 milioni di euro, ha valorizzato gli habitat naturali e reso l'area più fruibile, recuperando spazi che in passato erano difficilmente accessibili a causa della vegetazione.