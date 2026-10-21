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Giani: "Oasi Gabbianello uno dei territori più caratteristici della Toscana"

Eugenio Giani - (Foto Adnkronos)
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21 ottobre 2026 | 16.31
Redazione Adnkronos
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"Ritengo che l'Oasi di Gabbianello sia uno dei territori più belli e caratteristici della Toscana. Sicuramente frequentato da Dante Alighieri, che sappiamo qui, a poche centinaia di metri, al Castello di Montaccianico, visse i primi momenti del suo esilio. Ma contemporaneamente è un luogo che, in epoca moderna, ha significato la capacità di riscoprire il territorio dopo la costituzione dell’invaso, con l’immersione nella natura e il Lago di Bilancino. È evidente che l’intervento che oggi vediamo ha creato un ambiente naturale con un’oasi. Solo qualche anno fa qui la vegetazione non avrebbe consentito di entrare e di vedere quello che noi abbiamo". Così Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana.

La rinnovata Oasi di Gabbianello, sulle sponde del Lago di Bilancino, nel Mugello, è stata inaugurata al termine di un progetto di riqualificazione ecologica sostenuto da Acqua Panna, brand del Gruppo Sanpellegrino, con un investimento di oltre 2 milioni di euro. Gli interventi hanno consentito di ampliare le zone umide, tutelare la biodiversità e realizzare un nuovo percorso educativo accessibile anche a persone cieche e ipovedenti.

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