Il capobarca e istruttore subacqueo morto alle Maldive, era tornato vivere nel Padovano dopo sette anni all'estero

Aveva 44 anni Gianluca Benedetti, il capobarca del Duke of York e istruttore subacqueo padovano, morto durante un’immersione alle Maldive con altri quattro italiani. Era tornato ad abitare a San Vito di Vigonza con la compagna Silvia, dopo aver abitato per sette anni alle Maldive e brevemente anche in Indonesia, quando nel 2017 scelse di lasciare definitivamente il lavoro in banca alla Bbc di Piove di Sacco, in provincia di Padova.

Il Gazzettino di Padova ha raggiunto la madre Paola che si è limitata a parlare di “dolore straziante” per il decesso del figlio. Da quando aveva scelto di dedicarsi completamente alla subacquea e di farne la sua professione, Benedetti lavorava per il tour operator Albatros Top Boat di Verbania, specializzato nel mercato delle crociere e dei soggiorni esclusivi in mete esotiche ma con una esperienza trentennale alle Maldive, dove nella capitale Malé ha un ufficio operativo.