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Gianluca Benedetti abitava a Vigonza con la compagna Silvia, la madre: "Dolore straziante"

Il capobarca e istruttore subacqueo morto alle Maldive, era tornato vivere nel Padovano dopo sette anni all'estero

Gianluca Benedetti - Ipa
Gianluca Benedetti - Ipa
15 maggio 2026 | 12.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Aveva 44 anni Gianluca Benedetti, il capobarca del Duke of York e istruttore subacqueo padovano, morto durante un’immersione alle Maldive con altri quattro italiani. Era tornato ad abitare a San Vito di Vigonza con la compagna Silvia, dopo aver abitato per sette anni alle Maldive e brevemente anche in Indonesia, quando nel 2017 scelse di lasciare definitivamente il lavoro in banca alla Bbc di Piove di Sacco, in provincia di Padova.

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Il Gazzettino di Padova ha raggiunto la madre Paola che si è limitata a parlare di “dolore straziante” per il decesso del figlio. Da quando aveva scelto di dedicarsi completamente alla subacquea e di farne la sua professione, Benedetti lavorava per il tour operator Albatros Top Boat di Verbania, specializzato nel mercato delle crociere e dei soggiorni esclusivi in mete esotiche ma con una esperienza trentennale alle Maldive, dove nella capitale Malé ha un ufficio operativo.

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Maldive subacquea decesso immersione
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