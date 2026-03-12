circle x black
Cerca nel sito
 

Giannini: "ripresi scavi in casa Jazz, lavori su frana e verifiche su vecchi muri"

Giannini:
12 marzo 2026 | 14.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sono ripresi gli scavi alla casa del Jazz, si sta lavorando sulla frana, sebbene il terreno sembri essere abbastanza consistente. Ci vorrà ancora un altro po', il muro di accesso era stato buttato giù e sono in corso verifiche sugli altri muri evidentemente molto più risalenti nel tempo". Lo spiega all'Adnkronos il prefetto di Roma Lamberto Giannini, relativamente agli scavi in Villa Osio, ripresi oggi dopo un nuovo blocco dei lavori. "Sul posto ci sono archeologi della Sapienza, personale della Sovraintendenza - aggiunge - Si sta valutando se c'è una qualche costruzione recente, ogni volta che si procede si dà il via alle opportune veriche. La tempistica non è esatta, ma gli scavi continueranno". (di Silvia Mancinelli)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
scavi Villa Osio casa del jazz giannini
Vedi anche
News to go
Guerra in Iran, settore agroalimentare italiano in crisi
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi
Iran, due droni colpiscono Dubai - Video
Maltempo a Roma, piove dentro l'aeroporto di Fiumicino: il video del terminal allagato
Corteo Giovani Palestinesi a Bologna: "No aggressione a Iran, invasione Libano e occupazione Gaza" - Video
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza