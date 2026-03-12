Giannini: "ripresi scavi in casa Jazz, lavori su frana e verifiche su vecchi muri"

"Sono ripresi gli scavi alla casa del Jazz, si sta lavorando sulla frana, sebbene il terreno sembri essere abbastanza consistente. Ci vorrà ancora un altro po', il muro di accesso era stato buttato giù e sono in corso verifiche sugli altri muri evidentemente molto più risalenti nel tempo". Lo spiega all'Adnkronos il prefetto di Roma Lamberto Giannini, relativamente agli scavi in Villa Osio, ripresi oggi dopo un nuovo blocco dei lavori. "Sul posto ci sono archeologi della Sapienza, personale della Sovraintendenza - aggiunge - Si sta valutando se c'è una qualche costruzione recente, ogni volta che si procede si dà il via alle opportune veriche. La tempistica non è esatta, ma gli scavi continueranno". (di Silvia Mancinelli)