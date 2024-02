"Dal Covid in poi la dipendenza da gioco d'azzardo è in aumento, intervenire è fondamentale " - dichiara Nuzzolo, la direttrice dipartimento dipendenze Asl di Caserta, a margine della conferenza stampa per la firma del protocollo di intesa per la lotta e la prevenzione del disturbo da gioco d’azzardo e delle dipendenze patologiche, firmato dalla Asl di Caserta e Codere Italia, operatore internazionale di gioco legale.