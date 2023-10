Giorgetti: "Garantire servizi con autonomia differenziata"

''Per la compiuta riforma dell'autonomia differenziata che per essere proficua richiederà amministrazioni capaci di gestire bene le risorse disponibili e servizi erogati, in modo da contemperare l'effettività dei diritti sociali che sono costituzionalmente garantiti e l'uniformità dei livelli essenziali di servizio, con la necessaria sostenibilità delle finanza. pubblica''. Lo sottolinea il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in video collegamento al Festival delle Regioni a Torino.

''Dobbiamo dare ai territori la possibilità di liberare risorse, grazie alla maggiore efficienza rispetto alla gestione centralizzata, con ricadute in termini di maggiore qualità dei servizi e minori esborsi di contribuenti. In questo bilanciamento tra garanzia dei diritti e costo, serve guardare le stelle polari dei costi standard delle prestazioni da un lato e il livello essenziale delle prestazioni dall'altro'', prosegue il ministro.