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Giornalismo, parte a Roma il master Lumsa: iscrizioni ai test entro il 30 settembre

Giornalismo, parte a Roma il master Lumsa: iscrizioni ai test entro il 30 settembre
07 settembre 2026 | 17.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Web, televisione, radio, carta stampata, videoinchieste, podcast, reel. Una full immersion in una vera redazione multimediale per accedere dopo due anni agli esami di Stato da giornalista professionista. Giunge alla nona edizione il Master in giornalismo della Lumsa di Roma, uno degli undici in Italia convenzionati con l’Ordine nazionale dei giornalisti, diretto da Carlo Chianura e Fabio Zavattaro. Le iscrizioni ai test di ingresso potranno essere inviate entro il 30 settembre 2024 via mail, come spiegato sul bando pubblicato sul sito www.lumsanews.it. Entro la fine di ottobre ci sarà l’inizio del biennio.

La Lumsa garantisce 18 borse di studio totali o parziali, per un importo superiore a quello stabilito dall’Ordine dei giornalisti. Verranno erogate subito in base alla graduatoria d’ingresso. Sul versante didattico l’offerta formativa prevede oltre 40 insegnamenti tecnico-professionali per un totale di 660 ore, unite a 1.400 ore di praticantato, cui si sommeranno attività seminariali con importanti protagonisti dell’informazione. Per ciascun anno di corso sono poi previsti stage di due-tre mesi nelle più importanti testate italiane.

L’attività ha come fulcro il sito www.lumsanews.it, vera piattaforma multimediale del lavoro del Master, sulla quale hanno trovato spazio, nell’ultimo biennio, più di 2.100 tra articoli e inchieste, 108 podcast, 195 speciali sull’avvenimento del giorno, 80 video, 27 edizioni del telegiornale, 108 edizioni del giornale radio, 11 numeri del magazine, 150 reel con una presenza costante sui principali social media. Questa attività ha ottenuto negli ultimi anni riconoscimenti all’esterno del Master, con l’assegnazione di 31 importanti premi giornalistici. In definitiva, l’obiettivo perseguito è la crescita professionale dei praticanti, allo scopo di dare loro un vantaggio determinante nella competitività che li aspetta nel mondo del lavoro. L’Ordine dei giornalisti ha espresso nelle sue visite ispettive un giudizio “più che positivo” sul Master Lumsa. In un sondaggio sottoposto agli ex allievi che hanno frequentato il Master negli ultimi 10 anni, è emerso che il 77,8% degli intervistati ha trovato lavoro come giornalista entro un anno dal conseguimento del diploma. Il 50% ha avviato un rapporto professionale con la testata dove ha svolto uno degli stage formativi durante i due anni di corso.

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Giornalismo Master Lumsa Ordine nazionale dei giornalisti
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