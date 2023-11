Giornata defunti, Alfonsi: “Oggi riapre chiesetta di San Michele”

“Oggi, nel pomeriggio, ci sarà l’inaugurazione della chiesetta di San Michele, un appalto rimasto fermo per molto tempo. La ristrutturazione è finita e da oggi i cittadini di quella zona, molto affezionati alla chiesetta, potranno tornare a frequentarla”. Queste le parole di Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, a margine dell’incontro organizzato da Ama nel cimitero Verano di Roma in occasione della giornata dei defunti, che si celebra il 2 novembre di ogni anno. L’azienda romana ha predisposto dal 28 ottobre al 5 novembre uno speciale piano di accoglienza presso tutti gli 11 cimiteri urbani e suburbani della città, con il quale vengono rafforzati i servizi e i presidi di personale al fine di assistere le migliaia di romani che, in questi giorni, si recheranno a fare visita ai propri cari.