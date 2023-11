Giornata defunti, Filippi: “Impegnati in manutenzione cimiteri e potenziamento cremazione”

“Siamo impegnati nella manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri oltre che nel potenziamento del sistema di cremazione e, grazie all'amministratore e agli investimenti che stiamo mettendo e che metteremo in campo, ci aspettiamo una costante attenzione e presa in carico di queste realtà così importanti per la città”. Così Alessandro Filippi, direttore generale di Ama, a margine dell’incontro organizzato da Ama nel cimitero Verano di Roma in occasione della giornata dei defunti, che si celebra il 2 novembre di ogni anno. L’azienda romana ha predisposto dal 28 ottobre al 5 novembre uno speciale piano di accoglienza presso tutti gli 11 cimiteri urbani e suburbani della città, con il quale vengono rafforzati i servizi e i presidi di personale al fine di assistere le migliaia di romani che, in questi giorni, si recheranno a fare visita ai propri cari.