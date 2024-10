Giornata mondiale del pane, Nutella ne seleziona 240 tipi regionali

"Il 16 ottobre è la Giornata Mondiale del Pane, un'occasione per celebrare uno degli alimenti più antichi e amati dagli Italiani. Una ricorrenza che mira anche a rendere omaggio alle abilità dei panificatori e l’arte tradizionale della panificazione. Per l’occasione, il progetto 'Pane e Nutella', nato proprio come tributo all’arte della panificazione, intesa come patrimonio immateriale tra i più rilevanti nel nostro Paese, pubblicherà sul proprio hub i risultati emersi dall’iniziativa digitale 'Pane e Nutella 2024', dando contestualmente avvio alla campagna dedicata per rendere omaggio alla tradizione panificatoria italiana". Si legge in una nota della Ferrero in vista della Giornata Mondiale del Pane che ricorrerà domani.

"Grazie al coinvolgimento dei cittadini, che a partire dallo scorso maggio hanno partecipato all’iniziativa 'Candida il pane della tua Regione', sono pervenute, nell’arco di un solo mese, oltre 13.000 candidature di pani regionali, attraverso la piattaforma Pane e Nutella ospitata sul sito www.nutella.it. Al di là delle specifiche peculiarità territoriali, e del fatto che Pane e Nutella continua ad essere uno dei binomi più rappresentativi della tradizione gastronomica italiana, questa iniziativa ha consentito di riportare al centro dell’attenzione l’arte della panificazione e dei panificatori, che in Italia ha dato vita a una varietà straordinaria di pani regionali, simbolo gastronomico ed eccellenza della tradizione italiana. La collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo - prosegue il comunicato - ha consentito di guidare il racconto delle tradizioni di tutte le Regioni italiane attraverso i loro pani più tipici, dai più noti ai meno conosciuti. Grazie alla straordinaria partecipazione dei cittadini che, da nord a sud, si sono fatti parte attiva nella segnalazione di nuove forme e varietà di pani e al successivo lavoro di analisi e validazione dei pani candidati, realizzato da una commissione dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, è stato possibile arricchire l’hub 'Pane e Nutella' con 240 nuove tipologie di pane, e promuovere così alcuni tra i tesori gastronomici del nostro Paese".

"Il binomio Pane e Nutella sarà valorizzato anche attraverso una campagna dedicata e uno spot TV, che andrà on air a partire dal 16 ottobre, Giornata Mondiale del Pane, raccontando in modo autentico l’arte della panificazione in Italia: i protagonisti sono infatti quattro veri panettieri, provenienti da diversi territori, che daranno voce ad altrettante varietà di pane. Lo spot rende omaggio alle tradizioni dei panettieri italiani e permette di scoprire tutte le fasi di preparazione del pane: dall’impasto, al tipico taglio per la lievitazione, fino al momento della cottura e della cura con cui si controlla che il pane cuocia in modo perfetto, andando ad evidenziarne la forma, la crosta e l’alveolatura, diverse per ogni tipologia, ma tutte accomunate da un unico ingrediente: 'L’amore che i panettieri ci mettono ogni giorno'. Come tributo a questa importante celebrazione, Ferrero ha realizzato anche una versione estesa dello spot da un minuto, che andrà in onda in prima serata dalle 20.40. Per Carlo Petrini, Presidente dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo: “Il pane è davvero un simbolo e un orgoglio della cultura gastronomica del nostro Paese: probabilmente nessun altro alimento ha una valenza sentimentale e di appartenenza locale così forte come il pane, in tutte le sue declinazioni e specialità. Lo testimoniano le migliaia di candidature di pani regionali arrivate da tutta Italia in risposta all’appello ‘Candida il pane della tua Regione’, che l’Università di Scienze Gastronomiche ha quindi proceduto a catalogare e validare, fornendo il suo contributo scientifico. Nella filiera del pane, è inoltre fondamentale l’arte e il saper fare del panettiere, che è colui che dà forma e specificità a questo prodotto semplice e speciale al tempo stesso, che caratterizza le tavole di ogni territorio della nostra penisola”. All’interno della sezione 'Pane e Nutella', consultabile sul sito www.nutella.it, le nuove varietà, che si sommano a quelle già mappate, andranno presto ad arricchire la piattaforma costituita da circa 300 varietà di pani, e saranno consultabili in corrispondenza della Regione di appartenenza".