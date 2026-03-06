circle x black
Giovani: debutta a Milano LabiRingo, l'installazione immersiva di Ringo che dà valore alla collaborazione

06 marzo 2026 | 16.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Debutta in Piazza Gae Aulenti a Milano, dal 6 all'8 marzo, LabiRingo, un'installazione esperienziale, nata da "Generazione Noi", l'analisi promossa da Ringo e realizzata dal partner Extreme, che si inserisce nella comunicazione di "Tra di noi c'è più gusto", la campagna con cui Ringo racconta il valore delle relazioni tra coetanei e del Terzo Spazio: quel luogo, fisico o simbolico, in cui adolescenti e preadolescenti costruiscono relazioni, autonomia e identità lontano dalla supervisione diretta di adulti, genitori o insegnanti. Ringo porterà l'installazione nelle piazze italiane per invitare i ragazzi a giocare insieme in un vero Terzo Spazio fisico, pensato come luogo di incontro, relazione e scoperta, in cui la collaborazione non è solo un tema, ma una condizione necessaria per vivere l'esperienza.

