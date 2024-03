Giovani e futuro, le opportunità offerte dall’Europa, Federica Celestini Campanari: “Dall’Europa tante opportunità per i giovani”

“Siamo qui per raccontare ai giovani quali sono le opportunità offerte dall’Europa per diventare sempre più cittadini attivi e contribuire cosi non solo miglioramento della propria vita ma anche del contesto sociale che li circonda”. Cosi Federica Celestini Campanari, Commissario straordinario Agenzia italiana per la gioventù a margine dell’evento “Giovani e Futuro: Le Storie dei Giovani che ce l'hanno fatta e le Opportunità offerte dall'Europa” che si è svolto all’Università Federico II di Napoli, organizzato dall’Ufficio del Parlamento europeo e la Rappresentanza della Commissione europea in Italia in collaborazione con il Consiglio Nazionale Giovani e Agenzia Italiana per la Gioventù. “Certamente affrontiamo un momento difficile, siamo usciti da una pandemia e stiamo affrontando delle guerre ma le opportunità per i giovani ce ne sono e sono tantissime ha aggiunto la Campanari per la quale al di là delle difficoltà bisogna lanciare messaggi di speranza.