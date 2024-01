Giovani, Vaia: "Non li tradiamo, più impegno di politica e istituzioni"

"Ci aspettiamo che, anche nel tessuto sociale e politico, attecchisca più senso di responsabilità da parte di tutti noi, soprattutto per non tradire i bambini, i cui sguardi ci osservano con innocente e fiduciosa attesa, e per i quali vale davvero la pena di impegnarsi fino in fondo, anche a costo di rinunciare, se necessario, alla propria poltrona". Così il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia, sui social lancia un appello forte per una maggiore responsabilità di tutti verso le necessità delle giovani generazioni. "In questi giorni - aggiunge - ci saranno cose rilevanti per la salute degli italiani che insieme al ministro Schillaci provvederemo a rendere poi pubbliche non appena definite".

Gli occhi dei bambini "ci penetrano, ci oltrepassano come spade fin dentro le nostre coscienze. Sempre dritti, mai inclini ai compromessi, riflettono la realtà vera, anche quando cruda e terribile per loro. Incapaci di odiare, anche il nemico, sempre offrono il loro amore smisurato, senza richiesta di compenso o di contraccambio - avverte - Qualche tempo fa, insieme al professor Antonio Maturo abbiamo avviato una serie di riflessioni pubbliche sui guasti che avrebbero determinato tre paure: la paura del Covid e delle misure di restrizione oltre il necessario, la paura della guerra, la paura della povertà. Incitammo le istituzioni a tener conto di ciò che avrebbero determinato, soprattutto sulle giovani generazioni".

"La realtà, ahimè, è stata peggiore di quanto temevamo. Bambini trucidati, giovani sempre più dediti ad atti di violenza spesso gratuiti, femminicidi come mai, file enormi ai centri di accoglienza dei vari enti di solidarietà", conclude Vaia.