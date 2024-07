Giubileo 2025, il Dicastero per l’Evangelizzazione sceglie My Safe Place Transfer come Official Taxi & Transfer Partner

Il brand di trasporto passeggeri ha ideato un’offerta di sharing mobility, guidata dall’etica della sostenibilità, per soddisfare le esigenze di religiosi e pellegrini in arrivo nella Capitale

Il Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le Questioni Fondamentali dell’Evangelizzazione nel Mondo, responsabile per l’organizzazione del prossimo Giubileo Ordinario 2025, ha scelto My Safe Place Transfer, come partner ufficiale per supportare le molteplici iniziative di mobilità previste durante l’Anno Santo. Infatti, in occasione del grande evento religioso il brand di trasporto passeggeri ha ideato un’offerta di mobilità condivisa su misura per religiosi e pellegrini in arrivo nella Capitale.

L’obiettivo principale dell’offerta di servizi di sharing mobility è duplice: da un lato, si mira a ridurre i costi delle corse per i passeggeri; dall'altro, si punta a diminuire di almeno tre quarti il numero di veicoli in circolazione. Questo sistema di trasporto è progettato per massimizzare l’efficienza degli spostamenti, utilizzando strumenti di innovazione tecnologica e contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2.

“Ho accolto molto volentieri la proposta di trasporto ideata da My Safe Place Transfer e rivolta ai fedeli di tutto il mondo”, ha commentato S.E. Monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione. “Sono certo che le soluzioni di mobilità individuate saranno di grande supporto per favorire l’esperienza positiva che milioni di pellegrini si apprestano a vivere”.

Tariffe dedicate, punto di accoglienza presso l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, transfer effettuati su una flotta esclusiva di veicoli composta da auto e minivan Taxi e NCC e Bus Gran Turismo e costante monitoraggio degli itinerari. Questi alcuni dei plus proposti per esaudire le numerose richieste di trasporto dei fedeli in arrivo a Roma. “Siamo onorati di essere stati scelti dalla Santa Sede come Official Taxi & Transfer Partner”, ha dichiarato Antonio Nocilla, ideatore del brand My Safe Place Transfer. “Questa partnership rappresenta un’opportunità unica per dimostrare il nostro impegno verso una mobilità di qualità, democratica, accessibile e in linea con i valori del Giubileo”.

I fedeli potranno prenotare il loro transfer per le tratte aeroportuali, cittadine e anche extra regionali come ad esempio Assisi, San Giovanni Rotondo o Padova in tre modalità: accedendo al sito web passengers.mysafeplace.it, utilizzando un’App dedicata My Safe Place-Transfer oppure direttamente al punto di accoglienza in aeroporto, dove il personale My Safe Place Transfer assisterà i passeggeri in tutto il processo: dalla prenotazione sino alla partenza degli shuttle.

Per gestire la complessità dell’evento, che prevede l’arrivo di oltre 30 milioni di pellegrini, My Safe Place Transfer ha designato un pool di professionisti internazionali specializzati nella mobilità che si occuperanno del monitoraggio e del coordinamento dell’intero processo organizzativo.

Una soluzione di trasporto realizzata per rispondere alle necessità di tutti i fedeli durante il Giubileo 2025. Due le tariffe speciali offerte che, oltre a comprendere il costo del transfer, includono anche il servizio di assistenza passeggeri:

- la prima riservata ai religiosi che con € 14,99 a persona potranno prenotare il loro transfer dall’aeroporto di Roma Fiumicino a Roma centro;

- la seconda dedicata ai pellegrini che con € 19,99, sempre a persona, potranno raggiungere la loro destinazione con partenza dallo scalo romano.

Agevolazioni anche per i gruppi di fedeli. A partire da cinque persone sarà possibile usufruire della stessa tipologia di servizio con una tariffa dedicata ai gruppi.

Le tariffe riservate a religiosi e pellegrini sono già attive per chi si è registrato sull’App ufficiale del Giubileo, Iubilaeum25.

“Il nostro obiettivo è duplice - ha continuato Antonio Nocilla - accogliere i numerosi pellegrini in arrivo sia in aeroporto sia in città e garantire a tutti una qualità degli spostamenti in linea con l’importanza dell’evento.