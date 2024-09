Giubileo 2025: significato spirituale ma anche necessità di azioni concrete per affrontare grandi sfide del nostro tempo

In vista del Giubileo 2025, il traguardo dei 100 giorni che precede l'apertura della Porta Santa segna un momento di grande rilevanza, celebrato con un evento speciale organizzato da Deloitte, Advisor strategico, in collaborazione con il Dicastero per l'Evangelizzazione. Durante l'evento, che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e del mondo economico, è stata presentata la ricerca “Globalizzare la solidarietà”. Il Giubileo è un’occasione per riflettere su sfide cruciali come il cambiamento climatico, le disuguaglianze economiche e l’invecchiamento della popolazione. “L'obiettivo che ci siamo posti con lo studio è stato quello di cercare di stimolare l'attenzione e un dibattito per affrontare nel modo migliore queste sfide” ha detto Fabio Pompei, CEO Deloitte Central Mediterranean.