Giubileo, antica lavanderia in cantiere p. Pia. Gualtieri: ''Gioia, la valorizzeremo e faremo sottopasso in tempi previsti'

‘’È una gioia straordinaria il ritrovamento di questa fullonica, ritrovata all’imbocco della galleria, al confine tra gli horti di Domizia e Agrippina, due grandi ville con giardini imperiali. Una lavanderia nel cuore di Roma perché sulle banchine del Tevere si utilizzava l’acqua per queste attività, datata tra la seconda metà del II secolo d.C .e l’inizio del III’’. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri durante la conferenza stampa a Castel Sant'Angelo sui ritrovamenti archeologici nel cantiere per il sottopasso di piazza Pia, i cui lavori sarebbero dovuti finire per l'8 dicembre 2024. All'incotro erano presenti anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, monsignor Rino Fisichella La nuova piazza ''sarà aperta per il Giubileo'', ha assicurato Gualtieri, sottolineando che il 24 dicembre si aprirà la Porta Santa.

'Realizzeremo sottopasso nei tempi previsti' -''Un ritrovamento molto significativo fatto grazie a questi scavi. Grazie alla collaborazione istituzionale riusciremo a valorizzare il ritrovamento di questa bellissima fullonica e realizzare nei tempi previsti il sottopasso di piazza Pia’’. Già da oggi, venerdì 14 giugno, ''inizierà l'impacchettamento della fullonica. Il 18 poi si riunirà la commissione di tutela del patrimonio culturale regionale che dovrà valutare il progetto di smontaggio. Se tutto andrà bene, l'operazione di smontaggio durerà 10 giorni. Arriveremo così al 24 giugno e dal 25 giugno si potrà ricominciare a scavare la galleria. Il tempo è inferiore al buffer di emergenza che avevamo calcolato’’.

'Fullonica sarà esposta nei giardini di Castel Sant'Angelo' - ''Il piano della Soprintendenza è quello di smontare rapidamente la fullonica ed esporla nei giardini di Castel Sant’Angelo. I cittadini potranno godersi la bellezza di piazza Pia e vedere come funzionava una grande lavanderia dell’antica Roma’’. Gualtieri ha sottolineato che ‘’la zona è stata scavata altre varie volte ma non si sapeva dell’esistenza di questa fullonica . È uno dei pochi punti che non era mai stato scavato’’.

Sangiuliano 'finito tempo soprintendenze enti del Niet' - “È finita l’epoca in cui le soprintendenze erano gli enti del Niet e si è aperta l’epoca della collaborazione istituzionale efficace nel rispetto delle normative vigenti. Pronti quindi a collaborare, pronti a trovare un punto di equilibrio, con ragionevolezza e buonsenso, tra le esigenze di tutela e le esigenze di modernizzazione della città”.

Fisichella 'Commosso per ritrovamento lavanderia. Anas garantisce che cronoprogramma sarà salvaguardato’ - ’'Quando mi hanno informato della scoperta, il sindaco mi ha mandato una fotografia, ho avuto commozione. La scoperta di una lavanderia (la fullonica ndr) mi ha riportato alla mia giovinezza. Nella mia generazione non esisteva la lavatrice. Nel cortile della casa dove sono nato c’era un settore dove le donne andavano a lavare i panni. In questi luoghi ci si incontrava, si parlava’’. Lo ha detto Mons. Rino Fisichella, delegato del Papa per il Giubileo. '’Nonostante questo ritrovamento non avverrà un blocco dei lavori. Anas ci garantisce che il cronoprogramma sarà salvaguardato’’.