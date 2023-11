Giulia Cecchettin, abbraccio alla famiglia con la fiaccolata - Video

È una piazza strapiena quella di Vigonovo, in provincia di Venezia, che si è data appuntamento per ricordare - con una fiaccolata - Giulia Cecchettin. Per il suo omicidio è stato arrestato l'ex fidanzato Filippo Turetta. Papà Gino e la figlia maggiore Elena si sono abbracciati mentre in piazza risuonavano le note della musica preferita della studentessa 22enne.

Il papà, che fino a questo momento si è mostrato forte, non ha trattenuto le lacrime che hanno rigato il viso anche di Elena, sorella di Giulia. Commozione e occhi lucidi tra i tanti presenti che per ben due volte hanno applaudito rompendo un silenzio irreale.

Davanti alla piazza strapiena papà Gino non è riuscito a dire nulla, troppa la commozione mentre in piazza risuonavano le note di Yann Tiersen con 'Comptjne d’un autre entrè, l’apres-midi’. Terminata la fiaccolata la gente non ha smesso di rendere omaggio davanti alla casa di Giulia dove continuano a portare fuori, candele e peluche.