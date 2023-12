Applausi ma anche chiavi per spezzare il silenzio sui femminicidi come chiesto dalla famiglia della 22enne uccisa dall'ex

Chiavi, campanelli e applausi. Le migliaia di persone che hanno partecipato fuori dalla Basilica di Santa Giustina a Padova ai funerali di Giulia Cecchettin hanno fatto "rumore" per la 22enne uccisa dall’ex fidanzato. Un rumore per spezzare il silenzio intorno ai femminicidi, come chiesto dalla famiglia e dalle istituzioni. Applausi, ma anche chiavi per rumoreggiare, ‘ciao Giulia’ e ‘grazie Gino, grazie Elena’ hanno riempito la piazza. E c’è anche una voce isolata che grida ‘ergastolo’.