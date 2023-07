Giulia Tramontano sorpresa alle spalle, coltellata alla gola per non farla urlare

La ricostruzione che potrebbe essere confermata domani dall'autopsia: Alessandro Impagnatiello avrebbe bloccato con un braccio la compagna per poi sferrare un colpo secco. Telelombardia: "In un video il barman che ripulisce le tracce di sangue"

L'ha sorpresa alle spalle, probabilmente l'ha bloccata con un braccio quindi con un colpo secco alla gola le ha tolto la possibilità di urlare. Il taglio al collo, lungo e profondo, è il primo che Alessandro Impagnatiello ha inferto contro la compagna Giulia Tramontano, al settimo mese di gravidanza. Una ricostruzione di quanto accaduto nell'abitazione di Senago lo scorso 27 maggio che ora attende la conferma dagli esiti dell'autopsia in programma domani all'istituto di Medicina legale di Milano.

Una coltellata inferta nel salone prima di trascinare la giovane nella vasca da bagno dove ha tentato di bruciarla quando, anche questo dovrà essere accertato chiaramente, la 29enne era già morta. L'autopsia di domani dovrà chiarire se Giulia ha tentato di difendersi, se e quante coltellate ha ricevuto e il probabile orario della morte.

Un elemento che, insieme all'analisi di quanto sequestrato in casa - tra cui alcuni coltelli - ma anche del materiale del pc, oltre che dei video delle telecamere della zona potranno aggiungere dettagli al delitto e all'eventuale premeditazione su cui la procura continua a puntare.

"IN UN VIDEO IMPAGNATIELLO RIPULISCE IL SANGUE"

Ci sarebbe intanto un video, ripreso dalle telecamere di Iceberg - programma di Telelombardia - in cui Alessandro Impagnatiello “ripulisce le tracce di sangue sulla rampa di scale che conduce al box” dello stabile di via Novella, si legge in una nota della trasmissione tv.

Sono le ore 15.27 di martedì 30 maggio scorso, dalle immagini, si spiega, si evince che il barman apre la porta dell’appartamento e “senza farsi notare sgattaiola coperto dalla muratura del ballatoio fino alla rampa di scale al piano terra che porta ai box”. Giulia, secondo le indagini, è stata uccisa la sera di sabato 27 maggio, ma il corpo resterà tra la cantina e il garage per alcuni giorni prima di essere abbandonato a meno di 700 metri da casa. Nelle immagini “si vede chiaramente Impagnatiello prima pulire le macchie di sangue con una spugna gialla, successivamente con uno spazzolone e una bacinella blu scendere nei box”.

Il video sarà mostrato questa sera nel corso della puntata di ‘Iceberg Lombardia’ condotta da Marco Oliva in onda su Telelombardia a partire dalle 20.30. Le immagini, da quanto si apprende, verranno acquisiti dagli inquirenti ed entreranno nel fascicolo relativo all’omicidio.