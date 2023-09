Giusti: “Frattini trasferiva la passione per lo studio ai propri studenti”

“L'Università degli studi di Roma Link ha deciso di celebrare la memoria di Franco Frattini, un grande uomo del nostro Paese sotto tanti punti di vista. Vogliamo celebrare, con coloro che hanno condiviso con il Presidente Franco Frattini diversi pezzi della sua vita personale e professionale, un lato meno conosciuto,ovvero il suo impegno nell'Università. Frattini è stato un grande uomo per le istituzioni ma è stato soprattutto una persona gentile e moderata, con un ottimo rapporto sia con i proprio omologhi, penso a quando ha fatto il Ministro degli Esteri, il Vice Presidente della Commissione Europea” ha detto Carlo Alberto Giusti, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi Link, in occasione della cerimonia di intitolazione dell'Aula Magna dell'Università degli Studi link in memoria di Franco Frattini. “Abbiamo avuto il piacere di scoprire e apprezzare la sua vera natura nel rapporto con la comunità scientifico accademica della nostra Università e, soprattutto, con gli studenti. Riusciva a trovare la chiave giusta e trasferire la passione per lo studio ai propri studenti. Frattini ha fondato la facoltà di Giurisprudenza e ne è stato il Direttore, grazie a lui all'Università degli Studi Link si studia Giurisprudenza con un taglio estremamente moderno, quindi una miscellanea di diritti che danno la possibilità allo studente di essere pronto, in una società che chiede sempre più preparazione dal punto di vista scientifico e una interconnessione tra le varie materie giuridiche”.