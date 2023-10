Giustizia: 'la colonna infame, caso Shylock', agorà testimonianza alla fondazione Willy Brandt

“La colonna infame. Il caso Shylock”: è il titolo dell'agorà di teatro di testimonianza che si è svolto presso la fondazione Willy Brandt. Una giornata di incontri non convenzionale, fanno sapere gli organizzatori, in cui sono stati chiamati "testimoni del nostro tempo a raccontare la stortura delle colonne infami, issate sulle pietre del pregiudizio". "'La colonna infame' di Alessandro Manzoni è l’espediente dello spazio narrativo. La prima agorà si sviluppa sul caso Shylock da 'Il mercante di Venezia' di William Shakespeare. Il personaggio è una delle figure più sole ed emblematiche in cui la giustizia viene negata dal furore di quei preconcetti che distruggono le comunità", sottolineano gli organizzatori.

I testimoni hanno portato all’interno dell’agorà le loro personali esperienze e raccontato di come abbiano incontrato il pregiudizio lungo il corso della loro vita. "La colonna infame non è solo il retaggio di un passato percepito oscuro. È invece un rischio sempre incombente. La storia che narrava Manzoni è sempre qui tra noi. E rende difficoltoso il percorso del ricucire i rapporti invece che reciderli, del riparare, del ri-creare la comunità - si legge nel documento finale dell’Agorà di testimonianza - Un cammino difficile: la pena, oltre che giustizia può essere anche ricomposizione? Attraverso gli stereotipi della non accettazione di chi non è come noi o non la pensa come noi che si viene trasformati in stranieri da combattere, è l’impossibilità di un’accettazione, di un superamento, di una differenza che si radica nello spirito per divenire così intoccabile. L’ambizione dell’età contemporanea è di arrivare a un sistema di tutela e garanzia che protegga la comunità ma che sia allo stesso tempo non arbitrario. Non è sempre andata così".

"La solitudine di Shylock è la solitudine di chi spera nella giustizia ed è accerchiato dal pregiudizio", si osserva. "Cominciamo dall’impedire la costruzione dei capri espiatori e dei processi mediatici, con le conseguenti gravi distorsioni legali che ne derivano in termini di completezza delle indagini, analisi delle prove, obiettività dei giudici e garanzie della giustizia. L’errata applicazione della legge e dei principi del giusto processo ci appare evidente di come continui a mantenere intatta la propria drammatica attualità", si conclude nel documento finale.