circle x black
Cerca nel sito
 

Giustizia, venerdì 12 dicembre al Senato tavola rotonda sul sistema e le sue criticità

Alle 17, presso la Sala Caduti di Nassirya

La locandina della tavola rotonda
La locandina della tavola rotonda
10 dicembre 2025 | 11.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Importante tavola rotonda a Roma, venerdì 12 dicembre alle 17, presso la Sala Caduti di Nassirya, del Senato della Repubblica, piazza Madama, per dialogare sul sistema giustizia e sulle sue criticità: quali riforme? quali rimedi? quali necessità?

In un momento in cui esiste una evidente disgregazione della società e dei valori fondamentali per un vivere civile, sembra che il sistema giustizia sia annebbiato da ragioni diverse che, però, minano alla base sia la libertà dei cittadini e sia le fondamenta di uno Stato democratico. Oggi, nel momento più buio per la credibilità delle istituzioni e della stessa magistratura, appare fondamentale interrogarsi sulle ragioni di ciò e su quello che si possa fare per cercare di dare credibilità all’attuale critica situazione. Affermava Luigi Einaudi, già presidente della Repubblica, che “La giustizia non esiste là ove non vi è libertà”. E la libertà esiste allorquando vi è il rispetto delle regole e dell’altrui persona o istituzione. Nella confusione dei ruoli e delle leggi risulta evidente che viene, poi, a mancare la libertà e, quindi, inizia il declino della comunità.

giustizia tavola rotonda

A interrogarsi su questioni di estrema rilevanza, su iniziativa del senatore Claudio Borghi, dell’Accademia Calabria e del Rotary Club Roma Colosseo, dopo i saluti di rito da parte del primo e dei presidenti delle associazioni indicate nelle persone di Domenico Naccari e Francesco Perconti, è previsto l’intervento introduttivo dell’esperto Giacomo Francesco Saccomanno, e poi le relazioni di Cristiano Cupelli, Professore Ordinario di Diritto Penale, di Rocco Maruotti, Segretario Generale di Anm, di Luciano Maria Delfino, Professore e componente Comitato Scientifico Filodiritto, di Tommaso Miele, Presidente aggiunto Corte dei Conti Roma e della Sezione giurisdizionale del Lazio, di Cesare Mirabelli, emerito Presidente della Corte Costituzionale.

A seguire, poi, le conclusioni del viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, con la moderazione di Catia Acquesta, giornalista, scrittrice e Presidente dell’associazione Tutela Vittime di Violenza “Alleati con Te”. "Un momento di sereno confronto -afferma Saccomanno- per cercare di individuare seriamente quali possano essere degli interventi concreti per cercare di risolvere i tanti problemi della giustizia, che devono, però, vedere protagonisti coloro i quali vivono questi ambienti e ne conoscono, certamente, le reali sfaccettature negative. Dare al cittadino un servizio efficiente vuol dire riacquistare la fiducia e ripristinare quegli spazi di libertà che oggi sembrano limitati da condotte violente e senza alcuna vera tutela per le comunità. In un clima, però, rissoso, di accuse reciproche, di difesa di privilegi ormai superati, di barricate su posizioni incomprensibili, certamente, non ci potrà essere una o più riforme di interesse generale ed al di sopra degli interessi delle parti, ma, sicuramente, tentativi di lasciare le cose come stanno o, ancora, di evitare che ci possano essere modifiche reali e tendenti al miglior funzionamento del sistema giustizia, che appare, comunque, uno dei pilastri della tenuta democratica di una nazione. Ecco, pertanto, la necessità di un dialogo sereno, senza riserve, che tenda, invero, a cercare di risolvere il problema e fornire alle comunità un servizio reale ed efficiente. In tale direzione -ribadisce Saccomanno- si cerca, appunto, di realizzare quella conversazione tranquilla che possa solo apportare credibilità, beneficio, e regole sempre più concrete e funzionanti".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
giustizia news giustizia tavola rotonda giustizia riforma giustizia tavola rotonda senato
Vedi anche
Tajani a Nuova Delhi, focus su rapporti economici e politici: videonews dal nostro inviato
News to go
Bonus psicologo, pubblicate le graduatorie definitive
News to go
Natale 2025, quali sono i regali più acquistati
News to go
Migranti, cambia la gestione europea: superate le vecchie regole di Dublino
News to go
Natale, l'allarme dei medici ambientali: "Crescono emissioni, consumi e rifiuti"
News to go
8 dicembre, scatta il rito dell'albero di Natale
News to go
Montagna, salgono i prezzi di skipass e abbonamenti
Scala, la festa delle maestranze e degli artisti dietro le quinte dopo la Prima - Video
Lega, Durigon risponde a Calenda: "Cerca attenzioni, sta sparendo" - Video
Achille Lauro alla Scala: "Per la Prima una scelta coraggiosa" - Video
News to go
Scuola e Fondo unico per l'inclusione sociale: le novità
Prima della Scala, le videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza