Una modella in bikini ricoperta di cioccolato stesa accanto ai pasticcini e "servita a tavola" su un vassoio nel buffet di ferragosto a bordo piscina. A denunciare su Linkedin l'incredibile episodio accaduto in un noto hotel di Golfo Aranci, un manager lombardo in vacanza con la figlia 14enne.

Il cliente ha raccontato nel post l'imbarazzo e l'indignazione suo e della figlia per la scena: "Sono in vacanza con mia figlia di quattordici anni ed il suo commento è stato 'papà che schifo, questo non è un paese dove potersi realizzare'". E dicendosi "senza parole" per l'aver visto "il corpo di una donna, di una lavoratrice, equiparato a quello di una stoviglia per assecondare l'occhio malizioso dì qualcuno".

Dopo la pubblicazione del post, sempre su Linkedin, sono arrivate le scuse dell'hotel: "Desideriamo, prima di tutto, porgere a lei, alla sua famiglia e in particolare a sua figlia, nonché ai nostri clienti, le più sincere scuse a nome di tutto il management - scrivono su Linkedin - Ci rammarichiamo profondamente per l'incidente verificatosi e desideriamo ribadire con fermezza che non abbiamo mai avuto alcuna intenzione di rappresentare valori diversi da quelli che abbracciamo. Stiamo intraprendendo azioni immediate per affrontare questo episodio in modo costruttivo e per garantire che in futuro nessun cliente debba sentirsi offeso in alcun modo".