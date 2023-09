Per i 25 anni della società Google ha dedicato oggi a se stessa il doodle giornaliero del suo motore di ricerca. Ma cos'è un doodle? La parola significa scarabocchio, in inglese, e un doodle di Google è infatti, sempre, un elemento grafico, animato o più semplicemente statico, che modifica la scritta 'Google' in cima alla pagina del motore di ricerca. Spesso Google dedica i suoi doodle ad anniversari curiosi o famosi. Il doodle di compleanno di Google sostituisce le due lettere "o" con le cifre due e cinque, diventando 'G25gle' .