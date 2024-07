Governance poll, Schifani avanza nella classifica di gradimento

Fa un balzo in avanti di 14,9 punti in due anni, nella classifica di gradimento dei Presidenti della Regione, il governatore della Sicilia Renato Schifani. Nella indagine 'Governance Poll 2024' pubblicato oggi dal Sole 24 ore e realizzato da Noto Sondaggi, emerge che Schifani, eletto nell'autunno del 2022, è il Presidente che ha fatto registrare il maggior incremento, con un balzo in avanti, passando dal 42 per cento del 2002, al 51 per cento del 2023 all'attuale 57 per cento.

Dall'indagine emerge che è Massimiliano Fedriga il governatore con il maggior consenso nell'edizione 2024. Il presidente del Friuli Venezia Giulia è in testa con il 68% delle preferenze, seguito dal governatore uscente dell'Emilia-Romagna (e vincitore dello scorso anno) Stefano Bonaccini (67%) e da quello del Veneto Luca Zaia (66%).

Nella stessa indagine emerge anche l'indice di gradimento per i sindaci. Da cui emerge che il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, è in calo (-2,6 per cento), al penultimo posto seguito dal sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida (-0,5 per cento).