Test Medicina 2023, oggi 13 settembre il primo scorrimento della graduatoria consultabile dai candidati nell'area riservata sul sito Accesso Programmato. Dopo la pubblicazione della graduatoria il 5 settembre scorso, il ministero dell'Istruzione sta man mano assegnando i posti disponibili per l'accesso alla facoltà a numero chiuso: con il primo scorrimento sono quindi redistribuiti i posti lasciati vacanti da quei candidati risultati 'assegnati', ma che non hanno formalizzato l'iscrizione nei tempi rimanendo così esclusi definitamente dalla lista. I candidati che risultano 'prenotati' o 'in attesa' dovranno quindi, di scorrimento in scorrimento, confermare l'interesse all'immatricolazione entro e non oltre i 5 giorni lavorativi (fino alle ore 12.00) per non essere esclusi a loro volta dalla lista. Operazione che andrà ripetuta ad ogni successivo scorrimento fino alla totale assegnazione dei posti e, quindi, alla chiusura della graduatoria.

