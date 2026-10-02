Greg Goya: "Creare ed esporre l'opera 'Atto futuro' alla Scala avventura più bella della mia vita"

"Creare l'opera 'Atto futuro' è stata l'avventura più bella e divertente della mia vita. Il mio sogno è sempre stato quello di fare e vivere di arte. Ho avuto la fortuna di poter portare la mia arte in giro per il mondo e oggi di farla atterrare qui al Teatro la Scala, all'interno di questo monumento incredibile della cultura italiana". Lo ha detto l'artista Greg Goya, al Teatro alla Scala di Milano alla seconda edizione di 'Futura. Nuovi sguardi per la Cultura', evento pensato per offrire un momento di condivisione e confronto tra artisti, designer, intellettuali, personalità del mondo del cinema, del teatro e della musica e rappresentanti delle istituzioni.