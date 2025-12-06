Grottaferrata inaugura 'Largo Delfo Galileo Faroni' dedicato al fondatore del Gruppo Ini

È stato inaugurato oggi a Grottaferrata il nuovo “Largo Delfo Galileo Faroni”, spazio dedicato dal Comune alla memoria del fondatore del Gruppo Ini, Istituto neurotraumatologico italiano, figura centrale della sanità privata nazionale e pioniere dell’umanizzazione delle cure. Alla cerimonia hanno partecipato centinaia di cittadini, autorità civili e militari, esponenti istituzionali e la famiglia Faroni, in un momento segnato da grande partecipazione.

Il sindaco Mirko Di Bernardo ha aperto l’evento ricordando che “il professor Faroni e l’Ini hanno dato un contributo importante nella cura della salute”, sottolineando che la dedica del largo riconosce sia il percorso umano e professionale del medico sia il ruolo delle strutture Ini nel territorio. In rappresentanza della Regione Lazio è intervenuta l’on. Edy Palazzi, vicepresidente della commissione Cultura, che ha portato i saluti del presidente Rocca. “Se oggi abbiamo l’Ini lo dobbiamo al professor Faroni”, ha detto Palazzi, definendolo un visionario dell’umanizzazione delle cure e ricordando il lavoro in continuità che oggi il gruppo sta portando avanti.

Commosso l’intervento di Cristopher Faroni, attuale presidente del Gruppo Ini: “È stato mio padre a creare questo sistema integrato. Portiamo avanti la sua visione, con l’amore, l’umanità e il coraggio che lo hanno sempre contraddistinto”.

Jessica Veronica Faroni, manager sanitario del gruppo, ha sottolineato la lungimiranza del fondatore: “È stata una mente che ha visto oltre: parlava di medicina territoriale già negli anni Quaranta, dell’importanza delle cure agli anziani e della dignità del paziente. Guardiamo oltre, come ci ha insegnato lui”. Tra i ricordi più sentiti quello di Giovanni Tavani, direttore generale dell’Ini, che con Faroni ha condiviso 40 anni di attività: “Era una persona straordinaria, dal sapere infinito. Il primo a portare in Italia la risonanza magnetica: medici e tecnici da tutta Italia venivano da noi a formarsi”.

In occasione dell’inaugurazione si è svolta anche la “Giornata della Salute” promossa dal Gruppo Ini, che ha offerto visite e consulenze gratuite di prevenzione grazie alla presenza in piazza di cardiologi, ortopedici, dermatologi, endocrinologi, nutrizionisti, pediatri e altri specialisti.

Delfo Galileo Faroni, nato a Roma nel 1920, medico reumatologo ed endocrinologo, seguace di Nicola Pende, fu consultato da due pontefici, Pio XII e Giovanni XXIII, e da personalità internazionali. Fondò e sviluppò le strutture Ini a Roma, Grottaferrata, Tivoli, Canistro, Veroli, Guidonia e Fonte Nuova, introducendo in Italia tecnologie d’avanguardia come il litotritore per la calcolosi e la prima risonanza magnetica. Convinto sostenitore della “struttura aperta”, considerava il paziente parte attiva del percorso di cura. Durante l’occupazione nazista salvò decine di ebrei ricoverandoli in un reparto da lui creato al Policlinico. Grande amante dell’arte e della cultura, ha lasciato una collezione di rilievo e una lunga storia personale e professionale ricordata oggi dalla comunità di Grottaferrata.