Gruppo industriale Angelini: 600 milioni di investimenti per crescere nei settori della robotica e dell’automazione

Investimenti per 600 milioni, in Italia e in Nordamerica. Nello stabilimento di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, del gruppo Angelini Technologies e Fameccanica, che fanno parte della Angelini Industries, già attivo nei settori della farmaceutica e della salute, sono state presentate le nuove linee di sviluppo, che puntano sui settori della robotica e dell’automazione industriale,. Presenti per l’occasione il ministro delle imprese e del Made In Italy, Adolfo Urso ; il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e il sindaco di San Giovanni Teatino, Giorgio Di Clemente, che hanno incontrato il ceo di Angelini Industries, Sergio Marullo di Condojanni, e il ceo di Angelini Technologies e Fameccanica, Alessandro Bulfon.