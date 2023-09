In occasione del workshop “Pet vibes, better office”, organizzato da Mars, Royal Canin ed AniCura, il Gruppo Mars ha voluto evidenziare i benefici non solo per i lavoratori ma anche per le aziende derivanti dalla possibilità di portare in ufficio i propri amici a quattrozampe. Inoltre, il Gruppo è impegnato a promuovere la creazione di città a misura di animale, così da restituire ai pet tutto il buono che regalano ogni giorno ai loro umani.