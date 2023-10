Gualtieri: "Avanti su Technopole a Pietralata, sempre più polo dell'industria e della ricerca"

''Rome Technopole è un grande progetto caratterizzato da un senso di squadra, sinergia e lavoro comune di diversi livelli istituzionali. Oggi compiamo un altro passo avanti importante perché presentiamo la delibera, che approveremo nel pomeriggio e poi arriverà in assemblea capitolina, per la concessione del diritto di superficie per circa 7500 mq alla fondazione Rome Technopole. Si tratta di una concessione a titolo non oneroso per 99 anni dove, nel primo lotto, nascerà la sede di Rome Technopole''. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri durante la presentazione in Campidoglio del provvedimento per la realizzazione del primo lotto del polo Rome Technopole. Alla conferenza stampa erano presenti anche la Rettrice Sapienza Università di Roma Antonella Polimeni, la vicepresidente Regione Lazio Roberta Angelilli, il vice Presidente Unindustria Alessandro Francolini e gli Assessori all’Urbanistica, Maurizio Veloccia e al Patrimonio, Tobia Zevi.

L'area situata a Pietralata, insieme ad altri interventi su quella di Tiburtina ''si rafforza - ha sottolineato il sindaco - come un grande polo dell’industria, ricerca e innovazione'', di cui ''Technopole costituisce un fiore all’occhiello''. Insieme con il ''progetto dello stadio della Roma si completa un buco clamoroso in un’area tra le più infrastrutturate'' della città.

Rome Technopole riunisce le 7 principali università con sede nel Lazio, i 4 maggiori enti pubblici di ricerca, Unindustria, Regione Lazio, Comune di Roma, le Camere di Commercio di Roma, Latina-Frosinone, Rieti-Viterbo, altri enti pubblici, oltre 20 gruppi industriali e imprese. Si tratta di un ecosistema di innovazione finanziato dal Mur nell’ambito del Pnrr a carattere regionale che alimenterà la filiera di ricerca, formazione, l’innovazione nell'ambito delle tre aree di interesse strategico per il Lazio: transizione energetica, transizione digitale, salute e biopharma. L’intervento sul primo lotto prevede la realizzazione di un edificio di circa 2.300 mq dove collocare la sede della Fondazione Rome Technopole, che dovrebbe essere pronto per la fine del 2026, nonché aule e sale multimediali e laboratori di ricerca, aree per il trasferimento tecnologico e aree per incubatori d’impresa. La superficie ceduta è situata nel quadrante di Pietralata, nell’ambito del Piano Particolareggiato Sdo. Il Technopole sarà costituito da 3 edifici (più le aree pertinenziali verdi etc,) e sarà realizzato in due fasi: la prima prevede la costruzione, a cura di Rome Technopole con finanziamento Pnrr (circa 11 milioni di euro), di un edificio sull’area oggi concessa da Roma Capitale. Il secondo step invece prevede la costruzione di altri due edifici (più aree pertinenziali) con fondi regionali del Programma Regionale Fesr 2021-26 (circa 20 milioni di euro) a cura di Roma Capitale.