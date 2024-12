“Nei 47 anni della Luiss abbiamo visto innovazioni straordinarie, abbiamo visto cose che non conoscevamo come il telefonino, il personal computer e adesso l'AI rappresenta la nuova sfida che diventerà pervasiva” così Luigi Gubitosi, presidente della Luiss, in occasione della Cerimonia di Inaugurazione dell'Anno Accademico 2024-2025 dell'’Università Luiss Guido Carli.