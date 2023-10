Halloween, don Aldo Buonaiuto: "Fenomeno inquietante che avvicina giovani a satanismo"

"Non è solo una festa e neppure una sorta di moderno carnevale, ma un fenomeno, subdolo e inquietante, del nostro tempo". Così all'Adnkronos Don Aldo Buonaiuto dell'associazione Papa Giovanni XXIII, commentando le celebrazioni per Halloween, la ricorrenza di origine pagana ormai festeggiata in tutto l'occidente. "Un cristiano non dovrebbe definire Halloween una festa - riprende Buonaiuto - so che molti ritengono ci sia un collegamento con le due ricorrenze dei santi e dei morti, l’1 e il 2 novembre, trovando quindi delle similitudini con il nostro carnevale, che introduce, appunto, la Quaresima".

Tuttavia, insiste Don Aldo Buonaiuto, non è affatto così. "Analizzando l’impostazione attuale di questa ricorrenza, non esiste in essa nulla di religioso o spirituale. Diverso è il caso del carnevale, il cui nome – una contrazione da 'carne-levare' – richiama a un momento allegro che prepara al lungo periodo quaresimale di penitenza e di astensione dal mangiare la carne. Se un significato religioso c’è, in Halloween, è negativo. Si tratta di un fenomeno dai caratteri neopagani, se non addirittura satanici, in netto contrasto con il cristianesimo". Per Buonaiuto, la festività di Halloween avvicina i giovani "all’occulto, allo spiritismo, alla stregoneria, quando non al satanismo, li abitua al 'buio' fisico e morale in forma di gioco, li addestra a una 'cultura di morte'. Cosa c’è di male nel fare un po’ di festa? Si chiedono in molti. La risposta è – anzi, deve essere – che il problema insito in questo fenomeno non è soltanto culturale, ma antropologico e spirituale".

"Tutto ciò che è concettualizzato dietro 'il giorno delle streghe' è in stretta relazione con una concezione magica della realtà che annulla la libertà della persona umana, sostituendola con la superstizione, perfino con il satanismo, e con una relazione distorta con la morte. Halloween - conclude il sacerdote - è una delle più riuscite occasioni per promuovere una concezione tenebrosa dell’esistenza, il piacere del macabro, il gusto per l’orrore, l’occultismo e l’esoterismo, la magia e la stregoneria". Proprio per questo, l'invito di Buonaiuto per i cristiani è di "prendere le distanze da questi eventi tenebrosi rimettendo al centro la luminosa festa dei Santi, persone eroiche realmente esistite e di cui l’umanità può prendere ad esempio oltre che a celebrare la loro grande vita di fede".