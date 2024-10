Halloween, lungo weekend di appuntamenti 'paurosi' a Mirabilandia

La notte più paurosa dell’anno con Halloween sta per arrivare e Mirabilandia propone un calendario con aperture speciali fino a tarda notte per godere delle atmosfere dell’Halloween più grande d’Italia. Giovedì 31 ottobre chiusura speciale alle ore 24.00, venerdì 1° novembre alle ore 23.00 e sabato 2 novembre alle 22.00. Ad accogliere i visitatori più coraggiosi - dai 12 anni in su - la nuova Suburbia di oltre 30.000 mq, l'horror zone più grande mai costruita in un parco divertimenti in Italia, che quest’anno ospita due nuove aree a tema con oltre 100 creature spaventose: un oscuro cimitero da esplorare e il campo di addestramento per i vampiri della Regina. Da non perdere il tunnel horror Mr Blackmoon's Hypnotic Circus novità 2024 con inquietanti personaggi per delle performance terrificanti. Ansia e terrore anche per i tunnel Apartment#162, Acid Rain e Llorona. A disposizione degli appassionati anche l’horror house The Walking Dead (ingresso con biglietto aggiuntivo) con ambientazioni tratte dall’omonima serie televisiva.

Sabato 26 ottobre, giovedì 31 ottobre e ancora l’1 e il 2 novembre sono gli ultimi appuntamenti con Fantasmi, il nuovo show dell’illusionista Antonio Casanova, realizzato in esclusiva per Mirabilandia in occasione dell’Halloween 2024. Una vera seduta spiritica, senza trucchi ma in compagnia di tanti fantasmi, in cui agli spettatori non resterà che credere ai loro occhi. Per i più piccoli tante esperienze uniche a misura di bambino, tra il fantastico e il misterioso. La novità di quest’anno è The Mini Zombie Academy, una scuola molto speciale in cui i più piccoli potranno imparare tutte le abilità necessarie per diventare zombie professionisti. Magia e speciali animazioni anche per il tunnel bimbi La Camera delle Meraviglie.

Imperdibile il nuovo musical Dracula in scena al Pepsi Theatre, adatto a tutta la famiglia, che in queste settimane ha già riscosso un grandissimo successo. Consigliato ad un pubblico più adulto è lo spettacolo Jackie, don’t call me clown. Sul palco di Piazza della Fama si alterneranno il nuovo The Bubble Bewitchment Show, Frankestein e Demons. Nella Far West Valley l’appuntamento messicano e coloratissimo è con El Día De Los Muertos. Per diventare un vero mago lo spettacolo da seguire è l’Apprendista Stregone. In Piazza Katun ad attendere i visitatori c’è lo spettacolo lo Spirito del Fuoco. Immancabili anche i momenti Let’s Party con tutti gli amici di Nickelodeon, i Meet & Greet, la speciale Sponge Bob Parade e la Paw Patrol Parade. A disposizione dei visitatori non mancherà il divertimento e l’adrenalina delle tante attrazioni del Parco. La paura è di casa a Mirabilandia fino a domenica 3 novembre 2024, ultimo giorno di apertura stagionale del Parco.