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Hantavirus, un anno fa causa morte del premio Oscar Gene Hackman e della moglie

I loro corpi ritrovati in circostanze inquietanti della loro villa isolata nel New Mexico

Hantavirus, un anno fa causa morte del premio Oscar Gene Hackman e della moglie
11 maggio 2026 | 11.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per anni l'hantavirus è rimasto confinato alle cronache mediche e ai rapporti sanitari, una malattia rara, poco conosciuta, associata soprattutto a roditori selvatici e ambienti isolati. Oggi, però, il virus è tornato improvvisamente alla ribalta a causa di un focolaio rilevato su una nave da crociera, la MV Hondius, che ha causato sospetti casi di contagio e decessi. Ma già più di un anno fa, nell'inverno 2025, l'hantavirus fu al centro dell’attenzione mondiale dopo il caso che aveva coinvolto l'attore statunitense Gene Hackman, 95 anni, e la moglie Betsy Arakawa, 65 anni.

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Secondo quanto è emerso dalle indagini medico-legali, Arakawa sarebbe morta l’11 febbraio 2025 per una sindrome polmonare da hantavirus, una grave infezione respiratoria provocata dal contatto con roditori infetti. L’attore premio Oscar sarebbe deceduto alcuni giorni dopo per insufficienza cardiaca aggravata dall’Alzheimer avanzato. La scoperta dei corpi mummificati nella villa della coppia a Santa Fe, nel New Mexico, aveva trasformato una vicenda privata in un caso mediatico internazionale. Le immagini diffuse dalle bodycam della polizia mostrarono ambienti in disordine, stanze isolate e segni di degrado domestico. Ma soprattutto portarono all’attenzione un elemento inquietante: la presenza diffusa di roditori nella proprietà.

Le successive analisi ambientali hanno infatti rilevato escrementi, nidi e tracce di topi in garage, dependance e capannoni. Secondo gli esperti sanitari, proprio quell’ambiente avrebbe favorito la diffusione del virus nella coppia che viveva completamente isolata.

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