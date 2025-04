Heineken lancia 'Bar Dating', web app per incoraggiare giovani a ravvivare vita sociale

Per unire il mondo del dating a quello dei bar, offrendo ai consumatori un modo innovativo e concreto per "matchare” con nuovi locali

Heineken rivoluziona il mondo delle dating app, ma questa volta l'amore non c'entra… o quasi. In risposta ai nuovi bisogni delle giovani generazioni, Heineken ha deciso di unire il mondo del dating a quello dei bar, offrendo ai consumatori un modo innovativo e concreto per "matchare” con nuovi locali. Con il suo carattere ironico il brand di birra lancia 'Bar Dating', un'innovativa web app che invita i giovani italiani a uscire dalla loro comfort zone e a lasciarsi conquistare da nuovi bar, per una vita sociale più ricca, stimolante e appagante.

Progettata per aggiungere quel tocco di novità alle serate fuori, Bar Dating è pensata per aiutare i giovani a trovare il locale perfetto in modo facile e divertente, grazie al meccanismo tipico delle app di incontri, lo swipe.

I dati lo confermano: oltre 7 giovani su 10 (73%) tendono a tornare sempre negli stessi locali quando escono con gli amici, nonostante il 49% dichiari di amare la varietà e il desiderio di esplorare nuove connessioni. Cosa li frena? Il 20% teme di scegliere un posto che potrebbe non piacere al gruppo, il 18% è scoraggiato dal cercare di mettere tutti d'accordo e il 15% si sente sopraffatto dalla quantità di opzioni disponibili.

Il risultato? 1 giovane su 2 (50%) percepisce che la propria vita sociale non è così appagante e dinamica come vorrebbe (dato ancora più sentito tra i Millennials) e il 20% ammette che manca quella "scintilla” alle proprie serate.

Ma c'è voglia di cambiare. I 18-34enni, prima vera generazione di nativi digitali, sanno bene come le app di dating abbiano rivoluzionato il mondo degli incontri, tanto che il 58% vorrebbe scoprire nuovi locali esattamente come fa con gli appuntamenti: con uno swipe. Non a caso, il bar si conferma come il posto preferito per fare nuove conoscenze e ravvivare anche la propria vita sentimentale.

In Italia, il bar è molto più di un semplice posto dove bere qualcosa: da sempre crocevia di incontri, storie e relazioni, è il luogo dove ci si ritrova e si costruiscono legami. Oggi, per Gen Z e Millennials, è il cuore pulsante della socialità: che sia per una birra, una serata divertente con gli amici o un appuntamento, il bar continua a essere il posto dove succedono le cose che contano. Heineken lo sa bene e continua a dare energia al canale horeca promuovendo esperienze uniche, capaci di rendere i bar spazi sempre più vivi ed attraenti.

In questo scenario, emerge forte anche la voglia di rinnovarsi: quasi la metà (48%) crede che le esperienze non debbano limitarsi sempre agli stessi posti e alle stesse persone, mentre 1 su 3 (31%) è convinto che scoprire nuovi locali renderebbe la propria vita sociale più stimolante e ricca di opportunità. E c'è anche chi, con autoironia, definisce il legame con il proprio bar del cuore una vera e propria "relazione aperta”: 4 giovani su 10 si dichiarano fedeli al loro posto preferito, ma non rinunciano al piacere di esplorare nuovi locali e lasciarsi sorprendere.

Per il lancio della web app, Heineken ha scelto Tommaso Zorzi come ambassador, riconoscendone la capacità di saper raccontare con ironia e spontaneità le dinamiche sociali. Conduttore tv e digital creator, Zorzi interpreta alla perfezione lo spirito dell'iniziativa, incoraggiando le persone a esplorare nuovi locali e rinfrescare la propria vita sociale con esperienze sempre diverse:

Michela Filippi, marketing director di Heineken Italia, aggiunge: "Sappiamo che i giovani italiani si sentono spesso bloccati nella loro bolla sociale, dove anche scoprire un nuovo bar – che dovrebbe essere la cosa più semplice al mondo – può rivelarsi complicato. Indecisione e opinioni contrastanti li portano a tornare sempre negli stessi posti, con le stesse persone. Bar Dating vuole rompere questo schema rendendo più facile che mai scoprire nuovi locali, vivere nuove esperienze e uscire dalla propria comfort zone. Non significa dover dire addio al proprio locale preferito, ma semplicemente esplorare di più per una vita sociale più stimolante ed appagante”, spiega. Heineken, da sempre al fianco di momenti di socialità autentica, lancia Bar Dating con l'obiettivo di aiutare i consumatori più giovani a uscire dalla routine, ampliare le proprie cerchie sociali e creare connessioni autentiche. Inoltre, l'iniziativa punta a rilanciare i bar, invitando le persone a scoprirli e viverli in un modo nuovo e coinvolgente.

Per celebrare il lancio della web app, Heineken® dà il via agli imperdibili eventi #BarDating a Roma e Milano nei weekend del 9-10 e 16-17 maggio, promettendo esperienze con attività coinvolgenti e imperdibili. I partecipanti avranno l'opportunità di scoprire nuovi locali, divertirsi e socializzare in modo originale, con tante sorprese e momenti speciali, che vedranno il coinvolgimento di Tommaso Zorzi e di una ricca squadra di noti influencer. In occasione del go live della campagna, Heineken ha inoltre collaborato con i gestori dei bar per rinnovare i loro profili sulla web app, con l'obiettivo di dar loro maggiore visibilità.