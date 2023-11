"Andate all’inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei". Così la professoressa Hanane Hammoud, docente di matematica alla media superiore internazionale di H-Farm, su Instagram. Il post è corredato da un video, postato nelle stories, che mostra gli orrori della guerra tra Israele e Palestina.

Il video - ha raccontato la stessa docente ai dirigenti scolastici si legge sul 'Corriere di Treviso' - è rimasto online per una manciata di minuti. Lei per prima si è resa conto dei possibili effetti del suo post, ma, si sa, il web non perdona. Proprio in quel momento, una studentessa è capitata sul suo profilo Instagram, ha congelato il video e la frase con un banale screenshot e ha mostrato il contenuto del telefono ai genitori.

La foto inneggiante a Hitler è velocemente rimbalzata sulle chat dei genitori degli altri studenti. A sua discolpa, alla ripresa delle lezioni dopo una settimana di stop per la week holiday, Hammoud ha raccontato ai dirigenti scolastici di vivere un momento di forte difficoltà psicologica per la drammatica situazione in Medio Oriente.

La docente, nata in Libano dove ha conseguito un prima laurea in Scienze e specializzatasi in matematica all’università americana di Dubai, ha un forte legame con il Paese d’origine e ha amici e conoscenti che in questo momento vivono in Palestina. Le giustificazioni fornite dalla docente però non dovrebbero metterla al riparo da un provvedimento disciplinare da parte di H-Farm che oggi potrebbe valutare anche la sospensione.