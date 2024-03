I giovani e l’Europa: sogni, opportunità e successo nell’evento promosso a Napoli

Nel contesto attuale in cui i giovani rappresentano una risorsa fondamentale per la costruzione di un futuro prospero e sostenibile, l'importanza di celebrare le storie di successo di chi ha raggiunto traguardi significativi e di esplorare le opportunità offerte dall'Europa diventa cruciale. Questo lo spirito dell’evento "Giovani Sogni, costruire il futuro tra Napoli e l’Europa organizzato dall’Ufficio del Parlamento europeo e la Rappresentanza della Commissione europea in Italia in collaborazione con il Consiglio Nazionale Giovani e Agenzia Italiana per la Gioventù presso l’Università Federico II di Napoli . “Siamo qui per raccontare ai giovani quali sono le opportunità offerte dall’Europa per diventare sempre più cittadini attivi e contribuire cosi non solo al miglioramento della propria vita ma anche del contesto sociale che li circonda” ha dichiarato Federica Celestini Campanari, Commissario straordinario Agenzia italiana per la gioventù. L’evento si inserisce nel quadro della campagna istituzionale “Usa il voto” del Parlamento europeo volta a sensibilizzare i giovani sull’importanza di partecipare alle elezioni europee di giugno. “Abbiamo lanciato questa campagna Usa il tuo voto perché pensiamo che più ragazzi e ragazze, più cittadini e cittadine voteranno e scommetteranno sulla necessità di andare a votare, tanto più noi renderemo il Continente e la nostra politica più forte”, ha dichiarato Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo. Per Maria Cristina Pisani, presidente Consiglio nazionale dei Giovani “la partecipazione giovanile ai processi decisionali è fondamentale per poter determinare dei cambiamenti realmente sostenibili per il nostro Paese e anche per una dimensione più ampia come quella europea” L'Europa, con la sua diversità culturale, le sue politiche di inclusione sociale e le sue prospettive di crescita economica, rappresenta un terreno fertile per lo sviluppo personale e professionale dei giovani come quelli talentuosi, imprenditori, attori e influencer, che si sono alternati sul palco nel corso dell’evento, per raccontare la loro storia fatta di sacrifici ma anche di grande determinazione. Un'importante occasione dunque per celebrare il talento e l'ingegno dei protagonisti di oggi pronti ad accogliere le sfide offerte da un continente ricco di diversità e potenzialità. “Spesso le opportunità offerte dall’Europa ai giovani non sono conosciute da tutti e questo evento vuole essere un momento di informazione e di spettacolo, per aprire nuove porte ai nostri giovani per la loro realizzazione personale” ha aggiunto la responsabile comunicazione Parlamento Ue in Italia, Valeria Fiore.