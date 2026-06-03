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Ichnusa rinnova il suo impegno per l'ambiente con la campagna 'Se deve finire così, non beveteci nemmeno'

03 giugno 2026 | 12.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ichnusa - da anni in prima linea per contribuire alla tutela della Sardegna e delle sue bellezze - rinnova il proprio impegno rilanciando la campagna "Se deve finire così, non beveteci nemmeno". Il birrificio sardo si fa portatore, per il terzo anno consecutivo, di un messaggio diretto e senza filtri: meglio un consumatore in meno che una bottiglia abbandonata in più nell'ambiente. Lo scorso anno Ichnusa, per dare una "seconda vita" alle bottiglie di vetro abbandonate, ha scelto di trasformarle in pezzi d'arte unici, decorate da 6 muralisti sardi. Quest'anno, grazie alla rinnovata collaborazione con Urban Center, il brand rilancia l'iniziativa: le grafiche più amate della scorsa edizione sono state trasformate in affissioni pubbliche, posizionate nei principali luoghi di mobilità e socialità dell'isola, per ricordare a chi le guarda che ogni gesto può contribuire a preservare la bellezza della Sardegna o, al contrario, comprometterne l'equilibrio.

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