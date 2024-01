Il biophilic design a Maison&Objet 2024 per un futuro armonico

Nel 2024, Maison&Objet celebra il suo 30° anniversario, presentando un futuro in cui tecnologia e natura coesistono armoniosamente. Quest'anno, il tema "Tech Eden" viene esplorato attraverso varie iniziative a Parigi e negli showroom delle grandi aziende e si concretizza nelle tre aree di espressione care a Maison&Objet: architettura d'interni, retail e hospitality. L'edizione 2024 segue al tema "Enjoy!" dell'anno scorso, proponendo una visione ottimistica del futuro, esplorato in chiave onirico, attraverso forme e colori. L'attenzione è rivolta alla "biophilia futuristica", una visione del benessere nel mondo di domani, collegando creatività, innovazione ed eco-responsabilità.

Il tema "Tech Eden" mette così in luce l'evoluzione della relazione tra scienza e natura, proiettandola verso un futuro sostenibile e desiderabile. Questo approccio ci introduce ad una narrazione che unisce utopia futuristica e nuove realtà, arricchendo la manifestazione con interpretazioni scenografiche volte a stimolare tutti i settori. Dall'interior design all'arte; dall'architettura all'artigianato; dal retail decor all'ospitalità. Maison&Objet celebra così una nuova era della fantascienza, superando la tipica esplorazione spaziale verso una riscoperta del paradiso originale, esaltata dal progresso scientifico. L'edizione 2024 invita i professionisti e le aziende a ripensare il design, lo spazio e la disposizione degli ambienti, combinando innovazione tecnologica con approcci estetici ed ecologici avanzati. In questo contesto, il biophilic design e le esperienze sostenibili e tecnologiche giocano un ruolo fondamentale, rispondendo alle esigenze di benessere negli spazi abitativi e lavorativi. Esempi concreti esposto a Maison & Objet sono la "capsule room" Once Upon a Dream, progettata da Mathieu Lehanneur per la riapertura dell'Hôtel de Marc, che sfrutta la gestione artificiale dei cicli giorno/notte per favorire un sonno riposante.

Maison&Objet 2024 indaga anche nel settore retail, evidenziando le nuove tendenze come il minimalismo sostenibile, il brutalismo responsabile (riutilizzo e riciclo dei materiali) e la fluidità organica. Nel settore dell'ospitalità, vengono invece valorizzate le esperienze immersive e future-focused, che esplorano le nuove modalità di fuga e relax, dalla fusione di caffè e spazi benessere a spa lussuose integrate nelle camere d'albergo.

In un contesto di post-confinamento, la casa continua ad essere considerata come un rifugio, un bozzolo rassicurante con un design cocoon e modulare; in cui però la trasformazione vede il soggiorno diventa un ufficio, mentre il bagno è un salotto dedicato al benessere. Queste tendenze nell'interior design sono ben visibili grazie alla mostra di Elisabeth Leriche "What's New? In Decor" che si immerge nei colori e nei materiali che daranno forma all'estetica degli interni di domani.

La natura è onnipresente soprattutto nelle sue espressioni più oniriche. Dal profondo della nostra immaginazione, emergono i luoghi più belli della terra, che Elizabeth Leriche racconta in tre temi. Innanzitutto gli immensi deserti, con i loro colori ocra, terra, mattone e sabbia... Poi gli oceani, la fluidità delle alghe, il luccichio dei coralli, la trasparenza dell'acqua. Infine, la vegetazione, i bagni di clorofilla, il torpore tropicale, la freschezza del sottobosco, la magia della foresta primaria. Tantissimi infine i nuovi talenti e i marchi iconici che presentano qui le loro novità 2024 come Ardamez, Pedrali, Drucker, Nardi, Design By US, Mario Cioni & C, Monitillo 1980, 101 Copenhagen, e ancora Libeco Home, Le Jacquard Français, Costa Nova, Knindustrie, Fine Dining&Living, Molleni e NJ Style, solo per citarne alcuni.